Nouvel An : ce qu'il faut retenir des vœux aux Français d'Emmanuel Macron pour 2023

Dans un discours de près de 20 minutes, le chef de l'Etat en a appelé, samedi soir, à "l'unité" et "l'ambition" des Français, à l'aube d'une année qui s'annonce marquée par la guerre en Ukraine et la réforme des retraites.

" Des vœux d'unité, d'audace, d'ambition collective et des vœux de bienveillance." Emmanuel Macron a appelé à "l'unité de la nation" et à ne pas céder à "l'esprit de division", samedi 31 décembre, lors de son allocution du Nouvel An, au cours de laquelle il a également confirmé que 2023 serait l'année de la réforme des retraites, et insisté sur la transition écologique. Voici ce que l'on peut retenir de son discours.

Un appel à "l'unité" du pays

Le chef de l'Etat a lancé son discours en se disant guidé par un "impératif d'unité de la Nation". "Je nous souhaite, avant toute chose, de vivre 2023 autant que possible en pays uni et solidaire", a-t-il déclaré, dès les premiers instants. Il a appelé à ne pas céder à "l'esprit de division" qui empêcherait la France de s'en "sortir dans un monde si rude, dans des temps si durs".

Emmanuel Macron a également salué "notre capacité collective" et "constante" à relever les "défis du siècle". "Nous avons soutenu la croissance, contenu l'inflation à des niveaux inférieurs à ce que connaissent nos voisins et porté le chômage à son plus bas depuis 15 ans." Il s'est montré confiant en la capacité du pays à "faire face" à la crise du Covid-19, avant d'appeler les Français à être "fiers" de leur "rayonnement artistique, culturel, sportif" en 2022.

La réforme des retraites effective "dès la fin de l'été"

Emmanuel Macron a confirmé son intention de lancer rapidement la réforme du système de retraites, en vue d'une application "dès la fin de l'été". "Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites, qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir" et à "consolider notre régime de retraites par répartition", a-t-il déclaré. "L'allongement de nos carrières de travail sera progressif", a assuré le locataire de l'Elysée.

La transition écologique, une "bataille" à "gagner"

La France doit "gagner" la "bataille" de la transition écologique, a déclaré Emmanuel Macron, promettant d' "accélérer le déploiement des énergies renouvelables", en parallèle du "lancement de la construction de nouvelles centrales" nucléaires.

S'agissant de la menace de coupures d'électricité cet hiver, "c'est entre nos mains", a estimé le chef de l'Etat. "Si nous continuons à économiser l'énergie comme nous le faisons depuis quelques mois" et si "nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons", a-t-il assuré. La hausse des prix "restera plafonnée" en France, a-t-il promis.

Un projet de "transformer" le pays "face aux corporatismes"

Affichant une volonté de "refonder nombre des piliers de notre nation", le chef de l'Etat a appelé à "maintenir une ambition collective intacte pour continuer de transformer notre pays face aux corporatismes et face à toutes les bonnes raisons de faire comme avant ou à la tentation de l'esprit de défaite".

Le président entend bâtir "une France plus forte, plus juste", "renforcer notre indépendance énergétique, économique, sociale, industrielle, stratégique" et "refonder nos grands services publics", comme l'école et la santé. "La principale injustice qui mine notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale", a-t-il souligné. Il a assuré que l'égalité entre les femmes et les hommes, "la grande cause de [ses] deux quinquennats", continuerait "d'alimenter le travail" du gouvernement.

Une aide aux Ukrainiens "jusqu'à la victoire"

Le président français a promis de continuer à aider l'Ukraine "sans faillir", "jusqu'à la victoire". "Nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l'Europe", a-t-il lancé à "nos amis ukrainiens". "Nous vous respectons et vous admirons", a-t-il assuré.