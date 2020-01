Nouvel An : le réveillon au sommet du pic du Midi et de la dune du Pilat

Pour se faire du bien, rien de tel que de prendre l'air et de s'offrir un paysage de carte postale. C'est ce qu'ont cherché les plus chanceux entre le 31 décembre et le 1er janvier : ils ont choisi des sites exceptionnels, magiques, et pas forcément très loin.