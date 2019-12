Nouvel An : la Nouvelle-Calédonie, premier territoire français à basculer en 2020

Sur le marché de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, premier territoire français à passer à la nouvelle année, les badauds préparent leurs menus de fêtes. "On a acheté du poisson avec des légumes", confie une Nouméenne aux caméras de France 2. Les produits locaux et de saison sont à l'honneur, même si les langoustes se font rares. "Y en a eu des calibrées juste pour une ou deux personnes (…) On a reçu une cinquantaine de kilos (…) Les pêcheurs ont fait ce qu'ils pouvaient", explique une poissonnière du marché.

Se faire plaisir

Le Nouvel An est l'occasion de se faire plaisir dans l'assiette avec, par exemple, des huîtres locales. Des huîtres de métropole sont également élevées sur les racines d'un arbre. Pas moins de 8 000 sont vendues sur les étals du marché de Nouméa à cette période de l'année. De quoi régaler bon nombre d'amateurs.

