Environnement : de nombreux changements en 2020

Le gouvernement a pris de bonnes résolutions en matière d'environnement pour 2020. "Cela commence par l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique. Terminés les gobelets, assiettes, et verres en plastique : vous ne pourrez plus les acheter en magasin. Idem pour les cotons-tiges. Ces bâtonnets ultra-nocifs pour l'environnement sont progressivement remplacés par du bambou ou du carton", explique la journaliste Sandrine Aramon sur le plateau du 12/13.

Pailles, pots de glace et couverts interdits en 2021

Un délai de 6 mois est accordé aux commerçants pour écouler leur stock. Les gobelets remplis, servis dans les buvettes et lieux de spectacle, seront quant à eux proscrits en 2021, tout comme les pailles, les pots de glace, les couverts, et autres touillettes à boisson. Autre mesure, concernant le secteur agricole : "les agriculteurs ne peuvent plus pulvériser à proximité immédiate des habitations, selon le type de culture et la dangerosité du produit. Ils doivent s'éloigner de 5 à 20 m des maisons", poursuit la journaliste. Un chiffre insuffisant selon les associations de défense de l'environnement, qui préconisent une distance de 100 à 150 m.

