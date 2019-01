Smic, prix du gaz... Ce qui change au 1er janvier 2019

10,03 euros de l'heure, contre 9,88 l'an dernier, c'est le nouveau montant brut du smic, revalorisé de 1,5% mardi 1er janvier 2019. Autre mesure annoncée par Emmanuel Macron : la défiscalisation des heures supplémentaires. Tous les salariés y compris les fonctionnaires pourront en bénéficier. Une bonne nouvelle pour les ménages : les tarifs réglementés du gaz vont baisser. -1,9% en moyenne grâce au recul du prix de cette énergie.

+10% pour le timbre

2019 débute en demi-teinte pour les retraités, leur pension n'est que très faiblement revalorisée. Mais la baisse de la CSG pour les plus petites retraites devrait protéger leur pouvoir d'achat. Cinq millions de personnes seront remboursées rétroactivement. Enfin, envoyer une lettre vous coûtera plus cher. Il faudra débourser 88 centimes pour un timbre vert, soit 10% de plus que l'an dernier.