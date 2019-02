Chine : les lanternes, lumières du pays

En ce mois de février, les villes chinoises se parent de mille feux et de mille lanternes. Elle est la star de ces célébrations de la fête du printemps : la lanterne rouge, symbole de fortune et de bonheur. C'est une tradition millénaire, depuis 300 ans, elles sont fabriquées dans le village de Tuntou, au nord de la Chine. Ici, les 7 000 habitants travaillent et vivent de la lanterne. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Jusqu'à 160 millions de lanternes par an sont produites dans le village.

Des journées de 12 heures

En pleine saison, les employés de l'usine de lanternes Ruixin travaillent plus de 12 heures par jour pour assembler à la main ces boules rouges. Fer, bambou, tissu et colle... Ce mois de février, ils gagneront 600 euros, un bon salaire, grâce aux heures supplémentaires. Les lanternes de l'usine sont distribuées dans le monde entier.



La légende raconte que les Dieux voulaient incendier les villes, alors les habitants sont sortis avec des lanternes pour leur faire croire qu'elles étaient déjà en flammes. Depuis plus de 2 000 ans, la tradition continue.

