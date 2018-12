1er janvier : quels changements ?

Les changements vont défiler dès le 1er janvier. Le prélèvement à la source sera sans doute le plus marquant. L'impôt sur le revenu sera prélevé directement sur la fiche de paie. À chaque fin de mois, les retraités seront ponctionnés sur leur pension dès mercredi 3 janvier. Autre évolution, comme l'année dernière, le prix des timbres va augmenter de 10%. Ainsi, le timbre rouge pour les lettres prioritaires passera de 0,95 € à 1,05 €. Le smic sera revalorisé, mais moins que prévu. La hausse mécanique devrait être de 1,8%, elle sera finalement de 1,54%. Résultat, le salaire minimum sera de 1 521 € brut mensuel en 2019.

Des réponses aux revendications des 'gilets jaunes'

Ajouter à l'augmentation du smic, la revalorisation de la prime d'activité, promise par Emmanuel Macron aux "gilets jaunes". Autre réponse à leurs revendications, les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité n'augmenteront pas avant juin. Le prix du gaz va même augmenter de 1,9% dès le 1er janvier. La prime à la conversion sera étendue aux hybrides et aux occasions, et passera à 4 000 € pour les plus modestes. Condition : parcourir au moins 60 km pour se rendre au travail chaque jour.

