Norvège : le sauvetage insolite d’une Tesla tombée dans un fjord

Sauvetage spectaculaire dans un fjord d’Oslo (Norvège). Les occupants de la voiture tombée dans l’eau ont été sauvés par un sauna flottant.

Les deux occupants du véhicule ont échappé à la mort. Ils ont été sauvés par un sauna flottant. L’accident s’est produit dans la capitale norvégienne. Le conducteur a appuyé, par erreur, sur l’accélérateur, avant de finir dans l’eau glaciale. Au milieu du fjord, un groupe d'individus voguait dans un sauna flottant au même moment. "On a vu une personne sortir par la fenêtre du conducteur, grimper sur le toit de la voiture, puis aller tirer une autre personne du véhicule", raconte un témoin.

Les victimes sont indemnes

Le capitaine du sauna motorisé a accouru in extremis alors que la voiture sombrait dans l’eau. "Heureusement, on était proches. On les a fait entrer à bord, puis on les a fait entrer dans le sauna pour qu’ils se réchauffent", précise le témoin. Les deux occupants de la Tesla sont ressortis indemnes