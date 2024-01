Les parlementaires norvégiens ont voté pour l’autorisation de l’exploration minière des fonds marins en Arctique. Une décision aux conséquences potentiellement désastreuses dans le monde entier selon l’activiste Camille Étienne.

Le Parlement norvégien l’a voté ce mardi 10 janvier à Oslo : l’exploration minière des fonds marins en Arctique va être autorisée. “Même si ça se passe en Norvège, il faut comprendre que ça nous concerne tous directement. Parce que l'Arctique est l'endroit au monde où le dérèglement climatique est le plus rapide” réagit Camille Étienne, militante écologiste. Elle ajoute que l’Arctique est “l’un de nos principaux alliés contre les dérèglements climatiques parce que cet endroit du monde agit comme un régulateur du climat”. Depuis six mois, l’activiste se bat aux côtés d’associations écologistes contre ce projet.

“Le vote porte seulement sur l'exploration minière des fonds marins”

“Grâce à l’activisme, on a obtenu une demi-victoire : le vote porte seulement sur l'exploration minière des fonds marins. L'exploration, c'est pas pareil que l'exploitation. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que dès qu'ils vont vouloir exploiter les fonds marins, ils vont devoir repasser par le Parlement” déclare Camille Étienne. L’activiste se félicite également que “pour une fois, on (ndlr : en parlant des activistes) arrive avant que ça ait commencé”. Camille Étienne rappelle enfin qu’“il y a plus d'un tiers du CO2 qui est émis dans l'atmosphère qui ensuite est séquestré dans l'océan”. Elle compare les fonds marins à une sorte de “cocotte-minute où, si on ouvrait le couvercle, on pourrait avoir tout ce carbone séquestré dispersé dans l'atmosphère”.