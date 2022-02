La démocratie est en recul dans le monde, selon une étude

En 2021, seulement 45,7% de la population mondiale vit dans une démocratie, selon les calculs de The Economist. Un an plus tôt, ce chiffre était de 49,4%. Gilles Papin, journaliste à franceinfo, explique que l'étude porte sur 167 pays et prend en compte 5 catégories de critères : le processus électoral et le pluralisme ; le fonctionnement du gouvernement ; la participation politique ; la culture politique ; les libertés individuelles. Pour chaque, une note sur 10 est attribuée. La moyenne permet ensuite de classer le pays dans un régime politique du plus démocratique au plus autoritaire.

La France parmi les "démocraties défaillantes"

Parmi les pays ayant obtenu une note entre 8 et 10, qui les classe dans la catégorie "démocraties complètes", le podium est constitué de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande puis de la Finlande. Viennent ensuite les démocraties défaillantes, notées entre 6 et 8. C'est là que se trouve la France, 22ème, légèrement devant des pays comme les États-Unis ou l'Italie. Viennent enfin les régimes hybrides et les régimes autoritaires.