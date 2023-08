Norvège : des inondations après de fortes pluies, une centrale électrique sous les eaux et des milliers de personnes évacuées

Les prévisions météorologiques laissent penser que le niveau de l'eau va continuer à augmenter après des pluies torrentielles.

Des milliers de personnes ont été évacuées et une centrale électrique était toujours submergée mercredi 9 août après de fortes inondations en Norvège, ont annoncé les autorités du pays scandinave. "Nous vivons une crise de dimension nationale", a déclaré Aud Hove, à la tête du comté de Innlandet (sud), le plus fortement touché par les inondations et les glissements de terrain qui frappent le sud du pays. La centrale de Braskereidfoss a vu ses digues rompre sous la pression du courant, rapporte la chaîne publique NRK. Plus d'une centaine de routes ont par ailleurs été affectées par ces intempéries, dont certaines totalement coupées.

"Nous avons besoin de l'aide de la société dans son ensemble. C'est aujourd'hui qu'on réussira ou qu'on échouera", a-t-il déclaré, ajoutant que ce niveau de crue était "jamais vu". "Les prévisions indiquent que les inondations vont continuer à croître dans les principaux cours d'eau", a pour sa part déclaré au quotidien VG, Erik Holmqvist, cadre de l'Agence nationale de l'énergie et de l'eau. Sept hélicoptères ont été déployés pour aider à l'évacuation des habitants, a précisé le gouvernement.