Pakistan : les talibans revendiquent un attentat-suicide contre un véhicule de police.

Un attentat-suicide perpétré par les talibans a fait plusieurs morts au Pakistan, mercredi 30 novembre. Il a touché un véhicule de police qui escortait une équipe de soignants qui vaccine contre la polio.

Du camion de police, il ne reste qu'un amas de tôle soufflée par l'explosion. À quelques mètres, les restes calcinés du véhicule du kamikaze qui a sévi à Quetta, au Pakistan, mercredi 30 novembre. Il a déclenché son explosif au moment où le véhicule passait. Il s'agit du premier attentat depuis des mois des talibans pakistanais. Ils avaient annoncé deux jours auparavant la rupture du cessez-le-feu avec les autorités du pays.

Une équipe de vaccinateurs contre la polio attaquée

À l'hôpital, les blessés affluent. De la famille de cet homme, il ne reste qu'un enfant, couché sur lui. "Au bord de la route, il y avait un camion de la police. Au moment où je suis passé devant, l'explosion s'est produite. Je ne me souviens de rien, après. Quand je suis revenu à moi, ma voiture était retournée et en feu. Ma femme ainsi que mon autre enfant ont été réduits en cendres", témoigne-t-il. Les policiers escortaient une équipe de soignants qui vaccine contre la polio. Depuis 10 ans, les talibans pakistanais assassinent les agents qui pratiquent ces vaccins, y voyant un complot occidental et assurant qu'ils contiennent du porc.