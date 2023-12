Mer Rouge : un destroyer britannique a abattu un "drone d'attaque présumé qui visait la marine marchande"

Nouvelle étincelle en mer Rouge. Le destroyer britannique HMS Diamond a abattu un "drone d'attaque présumé qui visait la marine marchande en mer Rouge" dans la nuit du vendredi 15 décembre au samedi 16 décembre, a annoncé sur X (ex-Twitter) le ministre de la Défense du Royaume-Uni, Grant Shapps. Lors de cette nouvelle attaque présumée, "un missile Sea Viper a été tiré et a permis de détruire la cible", a précisé Grant Shapps.

"La récente vague d'attaques illégales représente une menace directe pour le commerce international et la sécurité maritime" dans la zone, a alerté le ministre. Le Royaume-Uni avait annoncé fin novembre l'envoi du navire de guerre HMS Diamond dans le Golfe pour répondre à des "préoccupations croissantes" sur la sécurité des routes commerciales maritimes dans la zone.

Plusieurs missilies et drones abattus

Les tensions s'accentuent en mer Rouge sous la menace des rebelles yéménites Houthis, proches du Hamas et de l'Iran, et qui contrôle une grande partie du Yémen. Les Houtis ont prévenu qu'ils viseraient des navires navigants au large des côtes du Yémen et ayant des liens avec Israël, en riposte à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza.

Ces dernières semaines, plusieurs missiles et drones ont été abattus par des navires de guerre américains et français qui patrouillent dans la zone. Vendredi, le géant danois du transport maritime Maersk a ordonné à ses navires de ne plus emprunter le détroit stratégique de Bab al-Mandab "jusqu'à nouvel ordre" après de nouvelles attaques.