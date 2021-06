"L’Arabie saoudite en 100 questions" : un ouvrage pour mieux comprendre ce pays en pleine mutation

L’Arabie saoudite en 100 questions, publié aux éditions Tallandier, est un livre dans lequel Fatiah Dazi-Héni, politologue et spécialiste de la péninsule arabique à l’Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM), tente de décrypter ce pays et évoque notamment les idées reçues qui le concerne, même si elles "ne sont pas toutes fausses", concède-t-elle. "Toutes ces idées reçues correspondaient à une réalité. Une réalité qui est toujours très présente même si effectivement, il y a une politique ultra volontariste de vouloir transformer ce pays et on verra que le manque de liberté, cette modernisation ultra autoritaire posent aussi problème", précise l’auteure.

Une société en mutation

Fatiah Dazi-Héni explique que l’Arabie saoudite évolue, notamment au niveau de la féminisation progressive de la société, depuis quelques années et cela a commencé avec le roi Abdallah. "C’est lui qui a mis fin au tabou du rôle de la femme dans la société donc ça n’est pas rien. Et le prince héritier Mohammed Ben Salmane a repris beaucoup des idées de son oncle", souligne la politologue.