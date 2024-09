Mort de Hassan Nasrallah : la fin de 32 ans de règne

Depuis la guerre de 2006 au Liban, l'ancien chef du Hezbollah vivait dans la clandestinité. Leader depuis 32 ans de la milice chiite, Hassan Nasrallah avait fait d'Israël son pire ennemi.

C'était l'homme le plus puissant du Liban. Depuis trois décennies, Hassan Nasrallah était le visage du Hezbollah. Avant d’être le leader de la milice chiite, Nasrallah a étudié la religion en Irak dans les années 1980 avant d'intégrer le Hezbollah et d’en prendre les commandes en 1992. En tant que nouveau leader, il impose une politique plus dure envers Israël. Il impose notamment à l’État hébreu de se retirer du sud-Liban à la fin des années 1990. En 2006, à la suite de la guerre de 33 jours qui ravage le Proche-Orient, Hassan Nasrallah est salué par la communauté chiite pour son combat contre Israël.

Chef de guerre clandestin

Nasrallah vivait caché et n'apparaissait que par l’intermédiaire de vidéos à la télévision ou postées sur les réseaux sociaux. Sa dernière apparition date du 18 septembre, au lendemain des attaques de bipeurs à Beyrouth. Le leader du Hezbollah était aussi un personnage politique accompagné de ministres et d’élus au Parlement. Il comptait parmi ses alliés le régime des mollahs en Iran et le président syrien Bachar Al-Assad.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.