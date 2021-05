Mexique : un point aérien s’écroule et cause la mort de 23 personnes

Un pont aérien s’est effondré à Mexico, capitale du Mexique, dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 mai. Le bilan provisoire fait état de 23 morts et de 70 blessés.

C’est une scène effroyable qui s’est déroulée à Mexico (Mexique), dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 mai. Un pont aérien s’est effondré, causant la mort d’au moins 23 personnes. En outre, 70 autres sont blessées, selon un bilan provisoire. La rame de métro a littéralement été coupée en deux, aux alentours de 22 heures, lundi. En cédant, le pont a même provoqué une explosion.

Des tonnes de gravats à dégager

Rapidement arrivés sur les lieux, les secours se sont démenés tandis que les policiers tentaient de faire reculer la foule. Depuis, les proches des victimes attendent toujours dans l’angoisse. "On ne sait rien. Mon frère est toujours sous les gravats, vous imaginez combien de tonnes il y a ?", s’affole un habitant qui veut savoir ce qu'il se passe. Pour l’heure, les causes exactes de l’accident ne sont pas connues. La ligne de métro concernée était l'une des plus récentes. Mais nombreux sont ceux qui pointent un mauvais état général des infrastructures dans le pays. Le gouvernement, de son côté, a promis de faire toute la lumière sur le drame.