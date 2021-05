Mexique : un pont du métro de Mexico s'effondre en pleine rue

Un pont effondré et une rame de métro coupée en deux, dont une partie est encore suspendue en l'air et ne tient qu'à un fil. C'est la terrible scène qui a eu lieu dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 mai à Mexico, capitale du Mexique. Il est 22 heures quand le pont cède sous le poids de la ligne 12, comme le montrent des images de vidéosurveillance. La police tente d'éloigner la foule quelques instants seulement après le drame.



Un lourd bilan provisoire



Les secours arrivent rapidement, de même que les proches des personnes qui se trouvaient à bord du métro ou sous le pont quand le drame s'est déroulé. "Les policiers et les ambulanciers ne nous disent rien. Ils nous disent de nous inscrire sur la liste et d'appeler les hôpitaux, mais à cause de la pandémie, eux non plus ils ne nous disent rien", témoigne l'ami d'une personne disparue. On ignore combien de personnes se trouvaient à bord. On compte, à ce stade, au moins 23 morts et près de 70 blessés, mais ce bilan reste encore provisoire.