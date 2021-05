Manifestations en Colombie : le président envoie l'armée dans la rue

M. Burgot, C. Madini

C'est la guerre urbaine dans les rues de Medellin, en Colombie. La jeunesse colombienne est en colère, et les forces de l'ordre et leurs canons à eau répliquent. Les mêmes scènes de violences ont été constatées dans la capitale du pays, à Bogota. La jeunesse est appauvrie : un tiers des jeunes n'étudie pas, ne travaille pas. Depuis un mois, c'est la révolte sociale. Et ce n'est pas un jeu : 56 morts ont été dénombrés depuis fin avril.

La réforme de la TVA et de l'impôt dans le viseur des manifestants

Vendredi 28 mai, dans la ville de Cali, dix victimes ont été comptées. Un enquêteur judiciaire aurait tiré sur la foule, tuant deux civils, avant d'être lynché à mort par les manifestants. Son corps a été évacué par les secours. Incapable de calmer la rue, le président Ivan Duque envoie l'armée pour épauler la police. Les Colombiens manifestent face au projet de réforme visant à augmenter la TVA et l'impôt sur le revenu.