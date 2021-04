Les touristes taïwanais peuvent se rendre aux Palaos grâce à une bulle de voyage

Faire une balade en bateau dans un paysage de rêve, plonger au milieu des poissons et des requins gris... C'est possible aux Palaos, archipel de 500 îles situé en Micronésie. Mais pas pour tout le monde : seuls les touristes taïwanais sont les bienvenus sur place. Les deux pays ont mis en place une bulle de voyage, et les vols ont repris uniquement entre les deux îles. "J'attends ce moment depuis déjà un an, alors c'est une étape très importante," se réjouit une touriste taïwanaise.



Aucun cas de Covid-19 aux Palaos

Avant l'embarquement, tous les passagers ont été testés. L'archipel océanien est l'un des rares pays au monde à n'avoir enregistré aucun cas de Covid-19. Sur place, les touristes doivent loger dans des hôtels sélectionnés, prendre leurs repas dans des zones dédiées et ils ne peuvent se rendre dans les magasins qu'à certaines heures. Leur présence est très importante pour l'économie locale, très dépendante du tourisme. L'Australie et Singapour pensent eux aussi à mettre en place une bulle de voyage pour l'été à venir.