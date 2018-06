New Delhi, ville asphyxiée

La pollution, New Delhi connaît bien. Mais depuis plusieurs jours, la ville de 20 millions d'habitants est enveloppée d'un brouillard de poussières et de particules fines inhabituel pour la saison. Les taux enregitrés sont 25 fois plus élevées que la limite autorisée par l'OMS. "Je ne peux plus respirer correctement à cause de la pollution. La poussière entre dans mes yeux et je ressens comme une brûlure. Vous pouvez voir toute la pollution qu'il y a et comme elle fait suffoquer" témoigne Lalit Malkoti, habitant de la ville

Les habitants de New Delhi vont devoir subir cette pollution extrème pendant encore plusieurs jours

La mousson, qui améliore nettement la qualité de l'air grâce aux pluies, ne devrait pas atteindre la capitale indienne avant environ deux semaines.