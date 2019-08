Mort de DJ Arafat, la Côte d'Ivoire en deuil

La star ivoirienne du style "coupé-décalé" était l'un des artistes les plus populaires de Côte d'Ivoire. Depuis sa révélation au grand public avec le tube

"Hommage à Jonathan" en 2003, Il avait remporté de nombreux prix. Les célébrités ivoiriennes lui rendent hommage, tout comme le Président Alassane Ouattara qui salue "une icône de la jeunesse et ambassadeur de la musique et de la culture ivoirienne"

Triste ironie du sort, le dernier single de ce passionné de vitesse s'intitulait "moto moto".