Ethiopie et Erythrée main dans la main

Les dirigeants de l'Ethiopie et de l'Erythrée qui se tombent dans les bras. La scène était inimaginable il y a encore quelques mois. Cela faisait près de 20 ans que le dialogue était rompu entre les deux pays.

Le président eritréen ISAIAS AFWERKI ne cache pas sa satisfaction de voir les deux pays se rappocher :

"Félicitations monsieur Abiy. Nous sommes ensemble pour ce voyage. Nous ferons face à des défis et des opportunités ensemble et nous réussirons. Félicitations surtout aux peuples d'Ethiopie et d'Erythrée"



Dès sa prisede fonction en avril dernier...Ahmed Abiy, le Premier ministre Ethiopien, déclare qu'il compte renouer le dialogue avec Asmara. En signe de bonne volonté il se dit pret a cèder à l'Erythrée un territoire frontalier disputé depuis des années

"Avec la paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée, la corne d'Afrique sera une région de paix et de développement. Nos peuples qui vivent éparpillés en tant que réfugiés reviendront avec dignité"



Ancienne province éthiopienne l'Erythrée a déclaré son indépendance en 1993 après trois décennies de guerre. Mais entre 1998 et 2000...le contentieux territorial dégénère en un nouveau conflit ...il coutera la vie à 80 000 personnes.