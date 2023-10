Durée de la vidéo : 4 min

L’omelette de riz japonaise, omurice, est un plat ultra populaire au Japon. Pour Brut, Mina Soundiram a rencontré le chef Yoshitaka Takayanagi, qui a partagé sa recette.

Pour réaliser l’omurice, la première étape est la préparation du riz sauté. Oignons, carottes, poivrons verts, sel, poivre, ketchup et bien sûr, du riz, sont les ingrédients nécessaires. “C’est un peu comme une paella ou un riz pilaf. C’est la cuisine occidentale à la japonaise” explique Yoshitaka Takayanagi, chef du restaurant Omurice à Paris. Vient ensuite la seconde préparation : celle de l’omelette. Il faut compter trois œufs par personne et du sel. “Et c’est tout” précise Yoshitaka Takayanagi.

“Je pense qu’il n’y a aucun Japonais qui n’aime pas l’omurice au Japon”

Mélanger dans un bol les oeufs, puis passer le mélange à la passoire pour retirer “la partie gluante du blanc d’oeuf”. Dans une casserole, sur le feu, mélanger les oeufs à des baguettes pendant une minute. “Cela commence à coaguler autour. On enlève autour et on mélange à l'intérieur” conseille le chef japonais. Puis glisser l’omelette sur le riz pour former l’omurice. Plat très populaire au Japon, l’omurice serait né il y a 120 ans à Tokyo.