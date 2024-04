Un séisme de magnitude 6 secoue le Japon, sans déclencher d'alerte au tsunami

La terre a tremblé au Japon. Un séisme sous-marin de magnitude 6, selon l'Agence météorologique japonaise, s'est produit jeudi 4 avril au large des côtes du département de Fukushima, dans le nord-est de l'archipel nippon, sans déclencher d'alerte au tsunami. Les médias locaux n'ont pas signalé de dommages ou victimes dans l'immédiat.

La magnitude de la secousse a été estimée à 6,1 par l'Institut américain d'études géologiques (USGS). "Aucune anomalie" n'a été identifiée au niveau de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, toujours en cours de décontamination et de démantèlement depuis le tsunami de mars 2011, a assuré l'opérateur Tepco sur le réseau social X.

Le séisme, qui a aussi été ressenti à Tokyo, est survenue au lendemain d'un très violent tremblement de terre près de Taïwan qui a fait neuf morts et plus de 1 000 blessés sur l'île ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le Japon et Taïwan subissent fréquemment des tremblements de terre et pour tenter de limiter leurs conséquences appliquent des règles de construction extrêmement strictes. Leurs habitants sont aussi régulièrement sensibilisés aux mesures d'urgence face aux catastrophes naturelles.