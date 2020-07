Tiphaine Véron : disparue depuis deux ans au Japon

Tiphaine Véron a disparu le 29 juillet 2018, à Nikko au Japon, sans laisser de traces. En voyage, elle résidait dans un hôtel où ses effets personnels étaient toujours dans sa chambre après sa disparition. Depuis deux ans, sa famille remue ciel et terre pour la retrouver. Elle a même organisé des recherches sur place, en vain. Mais pas question d’abandonner, sa sœur vient de faire appel à l’humoriste Elie Semoun, pour une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "Grâce à lui, beaucoup plus de monde est au courant de la disparition de Tiphaine, et sont touchés par sa disparition, et peut-être qu’une information peut venir jusqu’à nous", explique-t-elle.

Ils n’ont aucune piste

Pour son frère et sa mère, à Poitiers (Vienne), le deuxième anniversaire de la disparition de Tiphaine est d’autant plus douloureux qu’ils n’ont aucune piste, et aucune nouvelle de la police japonaise. Ils comptent maintenant sur la justice française.