Thaïlande : un yakuza japonais en fuite retrouvé après avoir exhibé ses tatouages

Il n'avait choisi ni la bonne planque, ni la bonne tenue. Un yakuza japonais, en fuite depuis treize ans, a été arrêté, mercredi 10 janvier, en Thaïlande, après avoir été repéré sur internet sur des photos où il exhibait ses tatouages. Les clichés, pris dans une petite ville du centre de la Thaïlande connue pour ses singes en liberté, avaient été partagés plus de 10 000 fois sur les réseaux sociaux.

