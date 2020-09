La Chine, une superpuissance sous pression

L'Inde n'est pas le seul pays avec lequel l'Empire du Milieu a des différends. La Chine est le pays qui possède la plus longue frontière au monde, 22 000 kilomètres et 14 pays voisins. Il y a des différends avec la Russie, le Japon ou la Corée du Sud pour des îles éparses. Mais le point chaud du moment, c'est en Chine méridionale avec les Îles Spratleys, dont le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et la Chine se disputent la souveraineté, dévoile le correspondant de France Télévisions en Chine Arnauld Miguet.

Des eaux internationales

Mais Pékin militarise ces différentes îles en y installant des pistes d'atterrissage, en bétonnant, en installant des garnisons militaires et toute la technologie nécessaire. Pékin considère que ces eaux sont les siennes, alors que le monde, à commencer par la France, considère que ce sont des eaux internationales. Les Etats-Unis y envoient régulièrement des navires de guerre. La Chine se veut être une puissance maritime et conquérante et cela inquiète le reste du monde.

