Jebi : un violent typhon balaye le Japon

Rien ne semble lui résister, pas même les façades d'immeuble. Au Japon, des vents puissants balayent les rues, les camions et les voitures. Un cargo s'est même encastré dans un pont, le Japon est en alerte et les vents atteignent les 200 km/h. Le typhon Jebi est le plus violent qu'ait connu le pays depuis vingt-cinq ans. Jebi se déplace vers le nord et frappe actuellement l'île principale d'Honshu. Les Japonais attendent avec angoisse le passage du typhon. A Osaka, une résidente française que nous avons pu joindre a vu ses vitres voler en éclat.

8 morts et plus de 300 blessés

Dans l'ouest du pays, les transports sont à l'arrêt, les liaisons ferroviaires suspendues et des centaines de vols sont annulés. Selon un premier bilan, le typhon a fait huit morts et plus de 300 blessés. Les pistes de l'aéroport de Kensai ont même été totalement submergées. Plus de 1 million de personnes sont invitées à trouver un refuge et 16 000 d'entre elles ont reçu l'ordre d'évacuer les zones les plus exposées. Jebi quittera les côtes japonaises dans le courant de la nuit.