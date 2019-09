Japon : un mort et plus de 30 blessés à Tokyo après le passage d'un puissant typhon

Les autorités maintenaient toujours lundi matin des recommandations d'évacuation, non obligatoires, pour près de 340 000 personnes.

Le passage du puissant typhon Faxai, qui a balayé Tokyo dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre, a fait un mort, des dizaines de blessés, et a provoqué des coupures de courant et de très importantes perturbations dans les transports, selon les autorités.

Une quinquagénaire, emportée par la puissance du vent en traversant une rue, a été tuée après avoir heurté un mur, a annoncé la police de la mégapole. Plus de trente personnes ont par ailleurs été blessées dans la région, dont une grièvement après l'effondrement d'une structure d'entraînement de golf, qui a saccagé le toit de sa maison.

Des dégâts matériels

A Tokyo, ici et là, des bouts d'enseignes de magasins, des morceaux de toits ou de vérandas arrachés ainsi que des arbres, parapluies déchiquetés ou détritus jonchaient les rues. Les autorités maintenaient toujours lundi matin des recommandations d'évacuation, non obligatoires, pour près de 340 000 personnes. Des arrondissements de la capitale ont d'ailleurs décidé de fermer les écoles lundi en raison des dangers liés au vent.

Quelques dégâts ont aussi été constatés sur des rails. Jusqu'à la mi-journée lundi, les transports ferroviaires étaient très fortement perturbés, à une échelle rare dans l'archipel. Les lignes qu'empruntent habituellement des millions de salariés japonais étaient totalement stoppées et les rares trains ou rames de métro circulant en début de journée pris d'assaut. Plusieurs centaines de vols ont aussi été annulés entre dimanche et lundi et des autoroutes côtières fermées à l'ouest de la capitale.

L'équipe australienne de rugby retardée

L'arrivée de Faxai sur Tokyo coïncide avec celle, prévue, des équipes devant participer à la Coupe du monde de rugby, qui débute le 20 septembre au Japon. L'équipe de France a atterri et a pu rejoindre son camp d'entraînement près du mont Fuji juste avant l'arrivée du typhon, mais les Australiens, qui devaient arriver lundi matin, n'ont pas eu cette chance.