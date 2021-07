Japon : trois minutes de "radio taïso" pour se maintenir en forme

Près de 27 millions de Japonais pratiquent le "radio taïso" au moins deux fois par semaine. Il s'agit de 13 exercices d'étirements des bras, des épaules et du dos. Qu'ils soient jeunes, vieux, ouvriers du bâtiment ou hôtesses de l'air, ils ont adopté cette méthode pour se maintenir en forme. "Même si le radio taïso ne dure que trois minutes, cela fait bouger votre corps, ce qui permet de vous rafraîchir", explique Yumi Inoue, membre du personnel JAL.



Trois minutes quotidiennes

Le radio taïso est un rituel quasi-centenaire. "Taïso" signifie "exercice", et radio car depuis 1928, chaque jour, la radio NHK diffuse le taïso à 6h30. Trois minutes quotidiennes de ce rituel sont ainsi diffusées à la télévision et sur Internet. "Je pense qu'il est important de faire attention à notre corps. Notre travail est physique, donc le radio taïso est bon pour vérifier nos mouvements", explique Yoshio Miyake, directeur adjoint de projet Tokyu Construction. Au Japon, 29% de la population a plus de 65 ans