Japon : les ombrelles, les palettes de couleur du pays

Le Japon, une des destinations à la mode, est le pays des ombrelles, symbole d’élégance et de raffinement. Reportage.

C’est l’accessoire indispensable de l’été : l’ombrelle. Dans les rues de Tokyo (Japon), en ce moment, elle est partout, surtout quand la température monte à 40 degrés. "J’ai mon ombrelle car avec les températures qui grimpent, on se sent moite et je déteste ça", confie une habitante. "Grâce à elle, j’ai une peau très blanche, et je peux assortir mes vêtements en fonction de l’ombrelle que je porte", a expliqué une autre riveraine.

Elles peuvent coûter jusqu’à 1 300 euros

L’apparition des ombrelles dans l’archipel remonte au VIe siècle. À l’époque, seul un nombre très limité de personnes peut en utiliser. Dans un atelier de Kyoto, les artisans fabriquent des ombrelles depuis 300 ans. Une technique minutieuse : confectionner une ombrelle peut durer des années et certaines peuvent coûter jusqu’à 1 300 euros. Pour les fabriquer, l’artisan utilise du bambou, du papier traditionnel japonais, de l’huile et de la laque. Avec le réchauffement climatique, le marché de l’ombrelle devrait encore s’étendre au Japon, tant l’accessoire protège du soleil et de la chaleur.