Japon : les cerisiers entrent dans leur période de floraison

C'est un spectacle qui attire de nombreux touristes chaque année. Ce spectacle, c'est celui des cerisiers en fleurs au Japon. Pendant quelques jours, tout le pays se pare de rose.

La floraison des cerisiers revient chaque année au Japon. C'est le trésor éphémère national. Pendant quelques semaines, les arbres se teignent en rose et en blanc, du sud au nord du pays. Pour les Japonais, c'est la saison la plus importante car elle symbolise le renouveau. "Ils ont une belle couleur rose pâle que les autres fleurs n'ont pas. C'est magnifique à regarder et ça me détend", se réjouit un Japonais. Des touristes du monde entier viennent assister à ce spectacle époustouflant.

Sept milliards d'euros de chiffre d'affaires

Si certains accueillent les fleurs des cerisiers en déjeunant sous les branches, d'autres les immortalisent. Depuis dix ans, un retraité les peint. Les cerisiers en fleurs sont le symbole de délicatesse au Japon. Pendant la période, le pays se teint en rose. Cette année, l'engouement des cerisiers devrait générer près de sept milliards d'euros de chiffre d'affaires.