Japon : attaque meurtrière au couteau

Les secouristes japonais tentent de cacher les nombreux blessés de l'attaque au couteau survenu mardi 28 mai. La plupart sont des enfants. Ils sont transportés à l'hôpital. Tôt mardi matin, dans la banlieue de Tokyo, à Kawasaki, un homme se présente à un arrêt de bus. Selon les premiers témoignages, il a un couteau dans chaque main et crie : "Je vais vous tuer."

Coup de folie ?

L'homme se met alors à poignarder sans distinction adultes et enfants, des fillettes d'une école catholique toute proche. "J'ai vu des enfants crier et pleurer. Des gens les regardaient sans rien faire. Je ne savais pas comment les aider", témoigne Yuke Shinoyama. Puis, l'assaillant monte dans un bus scolaire et l'attaque se poursuit. Selon les médias japonais, l'homme se serait ensuite donné la mort. Les crimes violents sont rares au Japon, qui est un des pays les plus sûrs de la planète.

