Japon : 100 morts et des centaines de disparus après des pluies torrentielles

L'eau a inondé des quartiers entiers de l'ouest du Japon et a tout emporté sur son passage. Munis d'engins de chantier ou de tronçonneuses, secouristes et militaires continuent à chercher des survivants. Dans certaines villes du Japon, des centaines de personnes manquent à l'appel et les dégâts sont considérables. Les maisons sont éventrées, la boue a tout emporté sur son passage.

La solidarité s'organise

Les rescapés sont pris en charge dans des gymnases où nourriture et bouteilles d'eau leur sont distribuées par les autorités. Dans certains quartiers, la solidarité s'organise pour tenter d'effacer les stigmates de plusieurs jours de pluie. Les autorités ont annoncé lundi 9 juillet que le bilan provisoire de ces violentes intempéries s'élevait désormais à 100 morts. Il s'agit de l'une des pires catastrophes de ce type de ces dernières années dans le pays.

Le JT

Les autres sujets du JT