EN IMAGES. Glissements de terrain, maisons inondées... Le Japon endeuillé par des pluies torrentielles

Les précipitations record enregistrées sur l'ouest du pays depuis plusieurs jours ont entraîné des crues exceptionnelles, des glissements de terrain et des inondations. Au moins 57 personnes ont péri.

Des ponts écroulés, des rues effondrées et des voitures retournées. Des pluies diluviennes ont frappé l'ouest du Japon depuis le mardi 3 juillet, faisant de nombreuses victimes et provoquant d'importants dégâts. Le bilan humain s'élève déjà à au moins 57 personnes tuées, dimanche 8 juillet. Une centaine d'habitants des régions les plus touchées ont été blessées, d'après l'Agence de gestion des incendies et catastrophes naturelles. Dans la ville de Kurashiki, dans l'ouest du Japon, environ 1 000 personnes étaient encore bloquées, dont 100 dans un hôpital, du fait des crues brutales dans la région.

Les pluies ont provoqué non seulement des crues mais aussi des glissements de terrain. Des personnes se sont retrouvées prisonnières à leur domicile. Certaines ont même dû se réfugier sur le toit de leur maison. Dans certaines parties de l'ouest du Japon, les routes ont été fermées et les services ferroviaires suspendus. La circulation des trains à grande vitesse Shinkansen a repris mais en nombre limité après une suspension vendredi. Retour en images sur ces inondations impressionnantes.