Japon : au moins 100 morts après des pluies torrentielles

Selon un dernier bilan, 87 personnes sont mortes et 13 sont en état d'arrêt cardiaque et respiratoire.

Les secouristes s'efforçent lundi 9 juillet de retrouver des disparus dans des quartiers entièrement recouverts de boue et dans les décombres d'habitations de l'ouest du Japon. Au moins 100 personnes sont mortes après des pluies torrentielles. Dans le détail, 87 personnes sont mortes et 13 sont en état d'arrêt cardiaque et respiratoire (leur acte de décès n'a pas encore été signé).



"Les opérations de secours sont maintenues 24 heures sur 24, a indiqué un responsable de la gestion des catastrophes de la préfecture d'Hiroshima. Nous prenons également en charge les personnes évacuées et tentons de remettre en état les infrastructures vitales comme le réseau d'eau et la distribution de gaz", a-t-il précisé.

Quelque 54 000 secouristes mobilisés

Les précipitations entre vendredi et dimanche ont atteint des records en 93 points d'observation dans 14 préfectures. Quelque 54 000 pompiers, policiers et militaires des Forces d'autodéfense ont été déployés sur le terrain.

Jusqu'à 5 millions de personnes ont été priées d'évacuer. Des usines (Panasonic, Mitsubishi Motors, Mazda) ont été contraintes de stopper leur production dans la région, de même que des services comme Amazon. Il s'agit d'une des plus graves catastrophes de ce genre ces dernières années au Japon, avec un nombre de victimes qui dépasse désormais celui enregistré lors de glissements de terrain à Hiroshima en 2014, avec 74 morts.