Intempéries : le bilan s'alourdit au Japon, 199 victimes

Il ne reste presque plus rien à kurashiki, une ville de l'ouest du Japon. Les rares maisons encore debout jeudi 12 juillet ont été entièrement dévastées par les coulées de boue et les glissements de terrain. Ses habitants s'activent pour réparer les dégâts. "On va s'en remettre. Il va falloir avancer maintenant et travailler dur pour tout nettoyer", estime un habitant de Kurashiki.

Pire catastrophe depuis 1982

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est rendu au chevet des rescapés. Des milliers de sinistrés sont hébergés dans des refuges comme celui-ci. "On savait que ça allait se produire. J'ai toujours entendu dire que cette ville serait en danger si la rivière débordait. Cela a toujours été un problème majeur", témoigne un autre habitant. Il s'agit de la plus grave catastrophe liée à un phénomène météorologique dans l'archipel depuis 1982.

