Séisme au Japon : douze ans après, la pêche autour de Fukushima tourne à plein régime

Durée de la vidéo : 3 min.

franceinfo

Article rédigé par A.Herbert, F.Labigne - franceinfo France Télévisions

La pêche aux alentours de la centrale de Fukushima (Japon), touchée par le séisme et le tsunami de mars 2011, reprend et tourne même à un rythme supérieur comparé à 2011 et avant.

A Matsukawaura, à l’ouest du Japon, un port de pêche semblable à tous les autres. Mais nous sommes, ici, à une cinquantaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima. Pendant des années, à cause de la radioactivité, il était interdit de pêcher dans cette zone. Aujourd'hui, l’activité a repris pour le bonheur de Masahiro Ishibashi : “Nous pouvons, maintenant, attraper une grande variété de poissons, et même plus qu’avant la catastrophe. Ça renforce la motivation des pêcheurs.” 100 000 litres d’eau contaminée En mars 2011, la région ressemblait à un champ de ruines, la faute au séisme et au tsunami. La vague avait percuté de plein fouet la centrale de Fukushima, provoquant la deuxième plus grande catastrophe nucléaire de l’histoire. Douze ans plus tard, les ruines de la centrale produisent chaque jour près de 100 000 litres d’eau contaminée, contenus dans d’énorme cuves par Tepco, le pendant japonais d’EDF.