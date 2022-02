Désintox. L’accident nucléaire de Fukushima, au Japon, n'a pas causé le décès de 19 000 personnes

L’accident nucléaire de Fukushima, au Japon, a-t-il causé le décès de 19 000 personnes ? C’est ce que laisse penser un post Facebook de l’équipe de campagne du candidat écolo Yannick Jadot. Pointant le « potentiel danger mortel » du nucléaire, la publication recense divers accidents survenus ces dernières décennies. Et fait bondir les pro-nucléaires.

Il faut dire que le bilan humain de la catastrophe de Fukushima, survenue le 11 mars 2011, a longtemps fait l’objet d’interprétations divergentes. On sait pourtant aujourd’hui que ce sont des catastrophes naturelles qui ont causé, ce jour-là, la majeure partie des victimes. En l’occurrence, un séisme d’une magnitude de 9,1 sur l’échelle de Richter, suivi d’un tsunami sur la côte nord-est du Japon. Au total, on dénombre plus de 22 000 morts et disparus, essentiellement victimes de noyade.

Le mur d’eau, qui a gagné la centrale de Fukushima, est aussi à l’origine de trois explosions, qui ont blessé seize personnes, quant à l’accident nucléaire, classé niveau 7 - le maximum après Tchernobyl - Il a provoqué des évacuations massives, à l'origine de la mort de 2300 personnes. Et des cas de cancers du poumon reconnus chez au moins six travailleurs de la centrale, dont l’un est décédé. Une campagne de dépistage du cancer de la thyroïde a été menée. Mais les autorités japonaises n’ont jamais reconnu de lien formel avec l’accident nucléaire.

Depuis, le post Facebook a été modifié et ne mentionne plus ce bilan. L'équipe de Yannick Jadot, contactée par Desintox, reconnaît une « erreur ».

