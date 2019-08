Débat sur les armes aux États-Unis, bébés migrants en Italie, explosion en Russie... l'actualité de la semaine en images

Un opposant à Donald Trump et une supportrice du président américain se font face. Ce cliché cristallise la violence d'un pays divisé après deux fusillades particulièrement meurtrières à El Paso (Texas) et Dayton (Ohio). Le contrôle des armes est au cœur du débat. Dans le petit village italien de Campoli, Nicolina, Vincenza et Maria s'occupent de bébés pas comme les autres. Ce sont de petits réfugiés qui viennent de trouver du réconfort dans les bras de ces trois mamies.

Explosion en Sibérie

À Tokyo, au Japon, les résidents d'une rue commerçante ont organisé une cérémonie au cours de laquelle ils aspergent le bitume pour rafraîchir l'atmosphère en ces jours de canicule. Lundi 5 août en Sibérie (Russie), un dépôt de munitions a explosé provoquant l'évacuation de 10 000 habitants. L'image est saisissante. Enfin en Vendée, une huître géante de 1,4 kilo a été découverte. Pour l'ostréiculteur qui l'a trouvée, pas question de manger un tel trésor.

