Assassinat de Shinzo Abe : le studio de jeux vidéo Kojima Productions condamne les "fausses informations" accusant son président

Après l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, plusieurs fausses informations ont circulé. L'une d'elles identifiait l'auteur des tirs comme Hideo Kojima, célèbre créateur de jeux vidéo comme Metal Gear Solid ou encore Death Stranding. Elle a notamment été reprise par Damien Rieu, ex-candidat du parti d'extrême droite Reconquête ! aux élections législatives, vendredi 8 juillet.

Dans un tweet désormais supprimé, Damien Rieu a répondu à la députée LFI Clémentine Autain, qui réagissait à la mort de Shinzo Abe. "L'extrême gauche tue", avait écrit Damien Rieu, avec des photos de Hideo Kojima posant avec des photos du Che Guevara. L'élue insoumise a alors estimé qu'il était "en roue libre" et en "plein délire raciste".

Face à ces accusations, Hideo Kojima n'a pas réagi personnellement. Mais son studio, Kojima Productions, a condamné "fermement" ces mensonges."Kojima Productions condamne fermement la propagation de fausses informations et rumeurs. Nous ne tolérons en aucune circonstance de telles calomnies et nous nous réservons le droit de prendre des mesures juridiques dans certains cas", a écrit le studio sur Twitter, samedi.

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0