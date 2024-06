Vrai ou Faux. L’Union européenne a-t-elle poussé l’Italie à modifier sa politique migratoire ?

Avant d’arriver au pouvoir en Italie, Giorgia Meloni promettait de mettre un coup d’arrêt à l’immigration, même légale. Mais après quelques mois à la tête du gouvernement, la Première ministre a pris la décision de délivrer des centaines de milliers de titres de séjour.

Le gouvernement italien va délivrer 452 000 titres de séjour supplémentaires d’ici 2025 et chiffre les besoins du pays en main d’œuvre à 833 000 travailleurs immigrés de plus. Pour François Bayrou, c'est le signe que la politique migratoire de Giorgia Meloni, comme celle du Rassemblement national, est irréaliste. Mais pour le député RN Laurent Jacobelli, c’est l'Europe qui l’aurait fait plier. "Mme Meloni reçoit des milliards de l’Union européenne, et l’Union européenne peut être un maître chanteur", a-t-il affirmé.

Un accord entre le gouvernement et les organisations patronales

L'Union européenne force-t-elle l’Italie à accueillir des migrants ? C’est faux. Les besoins en main d’œuvre ont été identifiés par l’Italie elle-même, comme l’indique une décision du Conseil des ministres. Les syndicats et le patronat réclament plus de main d’œuvre dans la plomberie, la pêche, le tourisme et l’hôtellerie, sans lien avec l'Union européenne. "C’est de la realpolitik très peu affichée publiquement parce qu’elle contrevient aux slogans de la campagne électorale", explique Hervé Rayner, maître de conférence à l’université de Lausanne. Ce revirement de la politique migratoire de l’Italie tient donc à un accord entre le gouvernement et les organisations patronales, et non à un chantage aux subventions européennes.