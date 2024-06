Le droit à l'avortement sera absent des engagements du G7 après l'opposition de l'Italie

Les Etats-Unis, la France et l'Union européenne souhaitaient conserver une formulation utilisée à l'issue du dernier G7 au Japon, qui mentionnait "l'accès à un avortement sûr et légal". Mais la cheffe du gouvernement italien, qui assure la présidence tournante du G7, s'y est fermement opposée.

Il est devenu le principal point de friction du sommet. Le droit à l'avortement ne sera pas inscrit ni même mentionné dans les engagements du G7, selon le projet de déclaration finale consulté vendredi 14 juin par l'AFP. En cause : les résistances de l'Italie, pays hôte, sur ce sujet à haute valeur symbolique, sur fond de tensions entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron.

Cette décision représente un changement de taille par rapport au dernier sommet d'Hiroshima, au Japon. En 2023, le communiqué avait affiché leur attachement à "l'accès à un avortement sûr et légal et à des prestations de soin post-avortement".

Un bras de fer entre Paris, Washington et Bruxelles face à Rome

Le sujet a donné lieu à un bras de fer en coulisses lors des négociations entre les délégations. Les Etats-Unis, la France et l'Union européenne, notamment, souhaitaient conserver cette formulation. Paris voulait même la renforcer. Mais le dossier est remonté au niveau des dirigeants, et la Première ministre italienne, à la tête d'une formation ultraconservatrice et qui assure la présidence tournante du G7, a refusé catégoriquement d'écrire à nouveau noir sur blanc la formulation agréée l'an dernier.

"Nous réitérons nos engagements de la déclaration des dirigeants à Hiroshima en faveur d'un accès universel, adéquat, abordable et de qualité aux services de santé pour les femmes, y compris les droits et la santé sexuels et reproductifs de manière complète pour tous", se borne à dire le projet de texte consulté par l'AFP à Borgo Egnazia, dans les Pouilles. Mais il n'y a aucune trace du droit à "l'avortement".