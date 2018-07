Vague d'agressions racistes en Italie : une athlète noire blessée à l'œil

Une série d'agressions à connotation raciste secoue l'Italie. Dimanche 29 juillet, Daisy Osakue, une lanceuse de disque de 22 ans, née en Italie de parents nigérians, a été blessée à un œil après avoir reçu un oeuf lancé depuis une voiture, dans une ville du nord de l'Italie. Souffrant d'une abrasion et de lésions à la cornée, elle risque de ne pas pouvoir participer aux championnats d'Europe la semaine prochaine à Berlin. Pour elle, il n'y a pas de doute : son ou ses agresseurs cherchaient une cible noire.

Daisy Osakue, 22 years old, is the most talented under 23 Italian athlete in the discus throw. She was injured by a bunch of guys in a allegedly racial-motivated attack

If so, this is just the last of such shocking attacks recently occurring in #Italy

I’ll thread about this later pic.twitter.com/uZe31k40dU