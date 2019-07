Sicile : l'Etna entre à nouveau en éruption

L'Etna s'est réveillé dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juillet, avec des explosions et des coulées de lave provenant d'un des cratères situés sur la zone désertique du sommet sicilien, indique l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV). L'activité éruptive est intermittente et la lave s'écoule sur le versant sud-est, dit de la Valle del Bove (la Vallée du Bœuf), sur une longueur de 1,5 km à partir de son point d'émission, précise l'INGV dans un communiqué.

Latest (20 July 2019 morning) update on the activity of #Etna released by the INGV-Osservatorio Etneo: fluctuating explosive activity at the New Southeast Crater and episodic ash emission, lava flow high on east flank. https://t.co/s5gLZPYLzk pic.twitter.com/a3yaSJfTNF