Sardaigne : le périple d’un pigeon voyageur des mers

À 200 km des côtes de la Sardaigne (Italie), un pigeon voyageur des mers a fait escale sur un voilier. Parti de Narbonne (Aude), sa course a viré à la catastrophe, car un orage a dévié la route des oiseaux. Il tombe alors sur le bateau de Marc et Christine Gauthrot, comme ils le racontent : "À la tombée de la nuit, un oiseau a commencé à tourner autour du bateau. Manifestement, il était épuisé et il voulait se poser sur le bateau. C’était assez compliqué pour lui. Il a fait plusieurs passages. Il a réussi quand même à se mettre sur une barre de flèche, c’est-à-dire près du mât."



Des oiseaux de prestige

Ces vacanciers audois en Sardaigne ne pensaient pas partager leur bateau avec un compagnon aussi insolite et si précieux. Ces oiseaux de compétition coûtent de 5 000 à 1 million d’euros. Le couple a donc pris bien soin de lui. Le pigeon est allemand. Deux des oiseaux ont atterri dans le Gard. Reste à retrouver leurs propriétaires. Le 11 août, le couple de vacanciers repartira vers la Sardaigne pour trois jours de traversée vers l’Aude. C’est un voyage que le pigeon ne supporterait certainement pas au vu de son état de fatigue.