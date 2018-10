Rome : Marine Le Pen a rencontré Matteo Salvini

Marine Le Pen et Matteo Salvini, deux figures du populisme, se sont rencontrés à Rome (Italie) lundi 8 octobre. "C'est une réunion commune, qui a duré une heure et demie, avec comme thème une Europe plus solidaire, une Europe de l'emploi, parce que Marine Le Pen et Matteo Salvini ont plein d'atomes crochus", rapporte Alban Mikoczy en direct de Rome. "Ils défendent les mêmes conceptions sur le plan économique et évidemment sur le plan par exemple de la lutte contre les migrations".

Matteo Salvini "a été en quelque sorte l'élève de la Française"

Les deux personnages politiques se connaissent depuis longtemps. "Depuis 2004 exactement. Longtemps, l'Italien a été en quelque sorte l'élève de la Française, mais aujourd'hui, c'est lui qui a le pouvoir, et c'est lui qui est dans la lumière. Alors Marine Le Pen est venue chercher un peu de cette lumière à Rome", poursuit le journaliste. "Elle s'est exprimée à ses côtés, notamment sur cette question de la mondialisation". Pour elle, l'ensemble du modèle économique européen est "totalement perverti".

