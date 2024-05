Plus de 140 membres de la mafia calabraise interpellés en Italie dans un vaste coup de filet

Un important coup de filet. Les autorités italiennes ont annoncé avoir mené, mardi 14 mai, une opération visant la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Plus de 140 personnes étaient visées, notamment dans les quartiers historiques de la ville de Cosenza, actifs dans le trafic de drogue.

Les mis en cause, dont 109 ont été incarcérés, 20 assignés à résidence et 13 autres visés par d'autres mesures restrictives, sont soupçonnés à divers titres d'association "ndranghetiste, trafic de stupéfiants, aggravé du chef d'association mafieuse" et autres délits, détaille un communiqué de la police. L'opération a été menée à l'aube par les carabiniers, la police et des agents spécialisés dans la criminalité économique, sous la direction du parquet anti-mafia de Catanzaro. Un fonctionnaire de la Guardia di finanza, la police douanière et financière italienne, a également été interpellé au cours de l'opération.

Vincenzo Capomolla, procureur de Catanzaro, a assuré devant la presse que les groupes mafieux "asphyxiaient" les commerçants et entrepreneurs de Cosenza en leur extorquant de l'argent, même si leur activité principale était le trafic de drogue pour lequel ils utilisaient même des mineurs.