Jambon d'Aoste : lumière sur cette guerre qui oppose la France à l'Italie

Dans son 13 Heures, vendredi 24 septembre, France 2 s'intéresse au célèbre jambon d'Aoste et à ses origines.

Non, le jambon d'Aoste ne vient pas toujours d'Italie. Il est d'ailleurs même souvent produit en... Isère. Dans ce département français, un bourg s'appelle Aoste. 500 personnes y travaillent dans un groupe agroalimentaire qui produit 30 000 jambons par semaine. Ce sont ceux que l'on trouve dans les grandes surfaces. La marque s'appelle Jambon Aoste, et non D'Aoste. La différence est subtile.

Un produit de luxe

Mais elle est suffisante pour susciter la colère des Italiens pour lesquels l'industriel joue sur l'homonymie. Car la Vallée d'Aoste, celle qui a donné son nom d'origine au jambon, se trouve, elle, bien de l'autre côté du mont Blanc. Le vrai jambon d'Aoste s'appelle en fait Jambon de Bosses, Vallée d'Aoste, origine contrôlée depuis 1996. Mais très rares sont les consommateurs qui le savent. En Italie, tout est fait main. Résultat, les petits artisans de la vallée produisent 200 fois moins de jambons par an que leur concurrent français. De quoi en faire cependant un produit de luxe.