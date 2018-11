Italie : un terrain gratuit pour les familles nombreuses

Un lopin de terre agricole gratuit à toutes les familles qui auront un troisième enfant d'ici 2021. Voilà le marché étonnant que propose le gouvernement italien pour relancer la natalité, en berne depuis des années. En vérité, la mesure s'adresse surtout aux familles rurales, encore nombreuses en Italie, qui font traditionnellement plus d'enfants. Les statistiques démographiques sont critiques. Avec 1,44 enfant par femme, l'Italie est loin derrière la France et son chiffre de 1,89 par femme.

Une proposition polémique

Le pays perd des habitants chaque année, contrairement à la France. Il vieillit de plus en plus. Ce projet s'appuie également sur le fait que l'État italien possède encore plus d'un demi-million d'hectares de terrain. La plupart de ces terres sont en friche, leur exploitation s'annonce compliquée. Cette mesure fait débat car elle s'inspire de politiques instaurées par Mussolini, à l'époque où étaient mises en valeur les notions de travail, de famille et de patrie.

